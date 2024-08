O brasileiro mais rico do mundo: a fortuna de Eduardo Saverin além do Facebook

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é amplamente conhecido por sua participação e contribuição na criação da gigante das redes sociais. Sua trajetória e as decisões tomadas ao longo dos anos o colocaram em uma posição financeira bastante confortável. Mas qual é a fortuna atual de Eduardo Saverin? O que ele faz hoje em dia e quanto ele ganha?

A fortuna de Eduardo Saverin foi acumulada principalmente através de sua participação no Facebook. No entanto, ele diversificou seus investimentos ao longo dos anos. Exploraremos mais a fundo sobre seus ganhos e o que ele tem feito recentemente no mundo dos negócios.