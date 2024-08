Patrícia Abravanel e as irmãs, Daniela, Cintia e Renata publicaram mensagem no Instagram neste domingo (18/8), um dia após a morte do apresentador Silvio Santos. O dono do SBT faleceu nesse sábado (17/8), aos 93 anos, em São Paulo.

Na mensagem, as irmãs agradecem o carinho do público. “Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto.” “Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros”, completa a nota. O comunicado ainda diz: “Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês”