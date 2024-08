Polícia captura membro de grupo criminoso acusado de roubar caminhonetes e enviar à Bolívia

Nesta sexta-feira (30), a Polícia Civil do Acre prendeu, em Senador Guiomard, um homem de 22 anos acusado de de praticar pelo menos dois roubos com uso de arma de fogo e feito vítimas reféns com outros membros de uma organização criminosa.

Os crimes foram cometidos no município de Senador Guiomard, e o grupo criminoso ao qual ele pertence tem como principal objetivo o roubo de veículos, especialmente camionetes, que são levadas à Bolívia, país que faz fronteira com o Acre.

A polícia informou que prisão dele só foi possível após uma investigação minuciosa que conseguiu localizar o paradeiro do acusado e cumprir o mandado de prisão preventiva que já estava em vigor. Ele estava foragido há mais de 1 mês.

“A investigação revelou o modus operandi do grupo, que atua de forma organizada e violenta, colocando em risco a segurança dos moradores da região”, disse a nota da polícia.

Ele deve passar por audiência de custódia e em seguida, ficará à disposição do Poder Judiciário para os trâmites legais.

A Polícia Civil continua com as investigações para localizar e prender os demais membros do grupo criminoso.