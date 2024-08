Professor estuprava crianças em casa assistindo filmes pornográficos

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (AM), cumpriu, nesta semana, mandado de prisão preventiva de um professor, de 44 anos, por violentar sexualmente e praticar os crimes de tortura e ameaça contra seus alunos, de idades entre 8 e 11 anos. O homem foi preso em Manaus, Amazonas, após dois meses de investigações.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, as investigações iniciaram em meados de junho deste ano, a partir de uma apuração da Corregedoria do município sobre o homem privar os alunos de alimentação dentro de uma instituição de ensino da rede municipal.

“As crianças contaram aos seus pais que não queriam ir à escola pois estavam sendo privadas do alimento escolar pelo professor. Posteriormente, os pais procuraram o município e relataram a história, o que fez com que a Corregedoria e o Conselho Tutelar se dirigiram à comunidade São Raimundo do Manquetal para averiguar a denúncia, e foi quando descobriram que havia mais coisas envolvendo o docente”, explicou a delegada.

