Quatro pessoas, incluindo grávida e criança, ficam feridas em acidente

Quatro pessoas, incluindo uma grávida com 7 meses de gestação e uma criança de 6 anos, foram socorridas após um acidente na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, no sentido Sobradinho, na manhã deste sábado (24/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a criança sofreu um “corte profundo na parte da frente da cabeça com sangramento ativo” e teve “provável fratura de fêmur, na coxa esquerda”. Ela foi transferida para o Hospital Santa Helena da Asa Norte.

A grávida, identificada apenas pelas iniciais M.S, de 32 anos, reclamou de dores no tórax e na barriga, mas não tinha ferimentos aparentes. A gestante e a criança eram as passageiras do Jetta. O condutor, de 30 anos, teve ferimento na perna direita.

A motorista e única ocupante do Corolla, o outro carro envolvido no acidente, foi levada ao Hospital de Base. A mulher, identificada como G.F.F, de 65 anos, teve corte na boca e reclamava de dores no quadril.