Sabrina Sato confirma fala de Nicolas Prattes sobre rotina sexual

A declaração Nicolas Prattes sobre a vida sexual ao lado da amada, Sabrina Sato, ainda está rendendo. Agora, a apresentadora confimou que o casal é “animado” e a paixão do começo de relacionamento provoca essa empolgação.

“Na verdade, a gente é animado. Mas o início [do namoro] ajuda, a paixão toda…”, comentou Sabrina ao Gshow, nos bastidores do programa Sobre Nós Dois, que apresenta ao lado de Marcelo Adnet.

A apresentadora ainda defendeu o amado. “Estou muito feliz, superapaixonada. O Nicolas é uma pessoa muito legal, é muito generoso, ele cuida, ele se preocupa, e a gente está superfeliz. Está muito bom. Torçam muito pela gente!”, disse.

Entenda a fala

Nicolas Prattes e Sabrina Sato assumiram o namoro no Carnaval deste ano e, com o relacionamento no início, os dois mantém uma alta frequência de sexo. Quem revelou a informação foi o próprio ator, durante entrevista ao Sobre Nós Dois, do GNT, apresentado por sua namorada e Marcelo Adnet.