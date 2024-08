Saiba os horários em que os atletas acreanos irão disputar provas nas Paralimpíadas de Paris

O Acre tem três atletas representando o estado nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Quem abre a participação nos jogos é o acreano Edson Cavalcante, já nesta sexta-feira (30). Ele estreia na disputa pela classificatória dos 100 metros, na categoria T37.

O início da sessão acontece a partir das 03h, horário do Acre. A final, no mesmo dia, é às 12h, também no horário local.

Edson compete na classe T37 (para atletas com paralisia cerebral) e tem entre suas conquistas ouro nos Jogos Parapan-Americanos em Lima 2019, bronze nos 100m no Mundial de Londres em 2017 e bronze nos 100m nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016.

Natural de Cruzeiro do Sul, ele teve uma paralisia cerebral logo ao nascer, o que prejudicou os movimentos do braço direito. Seu início no paradesporto foi no tênis de mesa, mas logo depois migrou para o atletismo.

A multimedalhista Jerusa Geber é a acreana com mais participações nos jogos. Ela disputa em cinco diferentes. A estréia dela é no próximo dia 02 de setembro. Veja os horários completos da atleta:

02/09:

100m feminino (T11) – Classificatória

Início da sessão: 3h (do Acre)

02/09:

100m feminino (T11) – Semifinais

Início da sessão: 12h (do Acre)

03/09:

100m feminino (T11) – Final

Início da sessão: 12h (do Acre)

05/09:

200m feminino (T11) – Classificatória

Início da sessão: 3h (do Acre)

06/09:

200m feminino (T11) – Semifinais

Início da sessão: 3h (do Acre)

07/09:

200m feminino (T11) – Final

Início da sessão: 12h (do Acre)

Ela é atual recordista mundial nos 100m pela classe T11 (para atletas cegos) com o tempo de 11s83. Natural de Rio Branco, Jerusa nasceu totalmente cega e, ao longo da vida, passou por algumas cirurgias que lhe permitiram enxergar um pouco, mas aos 18 anos voltou a perder totalmente a visão. Ela conheceu o esporte paralímpico aos 19 anos e nunca mais parou.

Já no dia 06 de setembro, quem estreia na disputa é Débora Oliveira, no salto em distância, a partir das 12h.

Nascida na capital do estado, a atleta do salto em distância na classe T20 (para atletas com deficiência intelectual) está na modalidade há 11 anos e tem entre suas principais vitórias a prata no salto em distância no Mundial de Kobe 2024, ouro no salto em distância no Grand Prix de Jesolo 2024 e prata na mesma prova no Campeonato Brasileiro de Atletismo 2023