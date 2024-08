Sem CNH e com drogas, motorista tenta fugir de barreira da PM, mas acaba preso após perseguição

O motociclista Henrique Silva de Souza Braga, 26 anos, foi detido após fugir da Polícia Militar em uma motocicleta com o documento vencido, sem habilitação e portando entorpecentes, na noite desta terça-feira (20), na rua Hildebrando de Souza, no bairro Chico Mendes, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da PM, guarnições do 3° Batalhão estavam realizando uma barreira policial na rua José de Araújo quando perceberam que Henrique estava entrando na rua onde acontecia a blitz e retornou, o que levou os militares, que já estavam dentro da viatura, a realizarem um acompanhamento pelos bairros da região do São Francisco.

A perseguição ocorreu por várias ruas, e Henrique acabou caindo na entrada da rua Ayrton Senna. Durante a abordagem, foi constatado que o rapaz não possuía carteira de habilitação, os documentos da moto estavam atrasados há vários anos, ainda havia uma pendência administrativa com um banco, além do homem estar portando uma pequena quantidade de entorpecentes.

Na queda, o jovem sofreu várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para ser medicado e avaliado pelos médicos plantonistas.

Após o atendimento médico, Henrique assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). Uma audiência de Henrique foi marcada para o mês de setembro e, após o atendimento no PS, o jovem foi liberado.

A motocicleta foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).