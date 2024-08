Sobrinha de Ivete Sangalo é vítima de gordofobia em clínica na Bahia

Jade Sangalo, sobrinha de Ivete Sangalo, relatou no Instagram que foi vítima de gordofobia. A moça explicou que tentou realizar uma ressonância na região pélvica, mas foi constrangida e informada que não poderia fazer o exame.

“Hoje eu tentei fazer uma ressonância magnética da pelve. Fiz toda a preparação, como todo mundo. Me desloquei, como todo mundo. Cheguei e esperei, como todo mundo”, declarou.

Jade relatou que chegou a responder diversas perguntas por parte de uma enfermeira, mas não foi autorizada a realizar o exame.

“A enfermeira me pesou, tirou uma cópia de um exame e eu voltei para a sala de espera, como todo mundo. Quinze minutos se passaram e fui chamada novamente. Mas, dessa vez, para ser informada que o aparelho que realiza a ressonância não me comporta, não me cabe”, descreveu.

A sobrinha de Ivete Sangalo refletiu sobre a situação. “Eu fiz escolhas ao longo da minha vida que me fizeram entender que, vez ou outra, eu não vou me encaixar. Mas o mundo ao meu redor faz de tudo para me fazer questionar essas escolhas. Hoje, depois de muito tempo, eu senti vontade de não existir. De não ter esse corpo. De sumir. Senti vergonha de mim. Vergonha das escolhas que eu fiz e continuo fazendo todos os dias. E eu não me culpo por sentir isso”, desabafou a publicitária.

Por fim, ela deixou um questionamento. “Então, eu volto a te perguntar: como eu posso cuidar do meu corpo se esperam que ele não exista?”