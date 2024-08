Temos nome, sobrenome e a ficha completa: affair de Maya já procurou namorada na TV

Nascido em São Paulo, no bairro da Penha, Zona Leste da capital, Kauã já foi parar no SBT em busca de uma namorada no quadro Rola ou Enrola, sucesso do extinto programa Eliana.

Kauã Penna desapareceu com seu passado das redes sociais desde que conheceu Maya Massafera na Holy Club, uma famosa boate de São Paulo. No Instagram, ele deixou apenas uma única foto no feed e arquivou todas as outras. Até aqui, ele soma pouco mais de 8 mil seguidores em seu perfil. Kauã paquerava a Dj da festa quando Maya Massafera entrou na jogada. Em relato ao portal LeoDias, ela afirmou ter conversado bastante com Kauã, se seguiram no Instagram, mas ele preferiu interromper o flerte para conhecer a Maya, que havia o chamado para o camarote.