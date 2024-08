Veículo quebra e fila quilométrica de carros se forma em frente ao Parque de Exposições; VÍDEO

Um vídeo registrado pelo ContilNet mostra congestionamento de veículos na saída do Parque de Exposições Wildy Viana, onde acontece a Expoacre todos os anos.

A fila de carros é quilométrica e tem demorado entre 30 a 40 minutos para conseguir sair da frente do Parque de Exposições para a rotatória do Batalhão de Trânsito da PMAC, conhecida como Corrente, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Apesar do trânsito na região ser comum durante período de Expoacre, a causa do engarrafamento no trânsito seria um carro e um caminhão quebrado bem próximo a rotatória.

No vídeo, é possível notar que os carros estão presos em um engarrafamento e pouco conseguem andar.

VEJA O VÍDEO: