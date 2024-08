Veja quanto cada atleta do Brasil faturou por medalhas nas Olimpíadas

As olimpíadas de Paris 2024 chegam ao fim neste domingo (11/8). O Brasil encerrou sua participação no evento com 20 medalhas de saldo – uma a menos do que em Tóquio 2020. Os Jogos Olímpicos foram ainda uma oportunidade para os atletas serem premiados em dinheiro.

A princípio os medalhistas seriam taxados em 27,5% do valor da premiação, mas o governo federal editou nesta semana uma Medida Provisória para isentá-los do da cobrança do imposto de renda.

Veja quanto cada medalhista brasileiro receberá pelo Jogos de Paris 2024: