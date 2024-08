Vera Fischer revela como fugia de assédio na TV: “Nunca sucumbi”

Gramado (RS) — Não é à toa que Vera Fischer é considerada uma das maiores estrelas da televisão brasileira. Marcada por papéis icônicos nas novelas Mandala, O Rei do Gado, Laços de Família, Senhora do Destino e outras, a veterana de 72 anos precisou percorrer um longo caminho, incluindo o enfrentamento contra o assédio sexual nos sets de gravações.

Em coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Gramado, mediada pela jornalista Simone Zuccolotto, nesta quarta-feira (14/8), Vera detalhou como conseguia fugir de situações de assédio ainda na juventude.

“Como eu sou uma pessoa engraçada, eu sou meio infantil. Eu sei ter umas saídas engraçadas. Tipo assim, vou dar um exemplo: o diretor da novela tal, carne fresca, está chegando tentando fazer charme, me fazer sentar no colo dele. E eu assim: ‘Ai, sabe, eu estou tão menstruada, vem tanto sangue, você tem problema com sangue?’”, iniciou.