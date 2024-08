Vigilante é atropelado e pneus de ônibus passam por cima de sua barriga em Rio Branco

O vigilante Marcos Paulo Carvalho, 31 anos, foi vítima de um atropelamento na manhã desta segunda-feira (5), na saída do trabalho na Fundação Hospitalar do Acre, localizada na Via Verde, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Marcos trabalha como vigilante na Fundação Hospitalar do Acre e, ao sair com sua motocicleta modelo Biz de cor preta, foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo, que fez uma manobra e acabou acertando a moto de Marcos.

Após o impacto, a vítima caiu sobre o asfalto e uma roda do ônibus passou sobre o abdômen de Marcos. A vítima ficou com o abdômen rígido e precisou ser levada às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.