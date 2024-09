Acre ganhará Complexo Industrial do Café e inauguração pode ter presença de Lula e Alckmin, diz Perpétua

A diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ex-deputada Perpétua Almeida, foi uma das entrevistadas da transmissão do ContilNet na Expoacre 2024, nesta quarta-feira (4).

Na entrevista, ela lembrou sobre o projeto do Complexo Industrial do Café do Acre, que deve ser inaugurado no Vale do Juruá, em Mâncio Lima, em dezembro deste ano. O investimento é de quase R$ 10 milhões.

“Estamos torcendo para que o Lula venha inaugurar, se ele não puder, que o Alckimin venha. Mas a gente quer porque é um empreendimento grande. É uma parceria com a Cooperativa do Café”, disse.

De acordo com a Coopercafé, a previsão de colheita do café em 2025 é de 43 mil sacas de 60 quilos. Além de contribuir com o desenvolvimento da cultura do grão na região, a indústria beneficiará inicialmente mais de 100 famílias.

Sobre o Complexo Industrial

A primeira etapa do projeto prevê a construção do galpão, que terá aproximadamente 1.000 m2 de área construída em terreno adquirido pela Coopercafé. A obra terá duração de 90 dias e vai custar R$ 1,7 milhão, recurso destinado pela ABDI que já está na conta da Coopercafé.

A segunda etapa do projeto será a aquisição de equipamentos para a Usina de Beneficiamento do Café, um investimento de R$ 3,5 milhões, que também será realizado pela ABDI ainda em 2024.

Na terceira etapa será construída a Usina Solar Fotovoltaica, contrapartida da Coopercafé para o projeto, cujo investimento é de aproximadamente R$ 740 mil.

VEJA A ENYREVISTA NA ÍNTEGRA: