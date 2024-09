Ao ContilNet, Friale diz fumaça mais densa ainda está por vir e situação vai piorar

O Acre enfrenta um momento de muita fumaça e baixa umidade do ar. O pesquisador Davi Friale disse ao ContilNet, nesta sexta-feira (6), na Expoacre, que a fumaça que assola Rio Branco não é produzida no Acre, e que vem da Bolívia.

“As do Acre, inclusive nessa última quarta-feira, praticamente se apagaram devido as chuvas que ocorreram em todo o estado. Então a prova que é da Bolívia está aí, as chuvas ocorreram, apagou os incêndios e eu coloquei lá [no site O Tempo Aqui] que hoje seria um dia de muita fumaça. Na Bolívia, a origem dessa fumaça não choveu. Por isso que nós estamos aí nessa situação”, explicou.