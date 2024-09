Após perseguição, candidata a prefeita exibe porrete em vídeo: “Não estou mais desarmada”

Em um clima de tensão na reta final da campanha eleitoral em Boca do Acre, a candidata a prefeita Luciana Melo (PL) fez uma declaração ousada após sofrer ameaças e perseguições. Na última terça-feira (24), enquanto caminhava pelo bairro Praia do Gado, Melo foi cercada por um grupo de homens em carros e motos com adesivos do seu rival, Frank Barros (MDB). Os agressores não hesitaram em intimidar verbalmente as mulheres presentes, criando um ambiente de medo e hostilidade.

Em resposta a esse ataque, Luciana decidiu exibir um porrete em um vídeo, divulgado nas redes sociais. Com um semblante determinado, ela afirmou: “Quero agradecer o presente que me enviaram e o carinho de todos. Agora, meus amigos, eu não estou mais desarmada, irei usar isso aqui em legítima defesa se eu for atacada.”

O porrete, que se tornou um símbolo de sua resistência, representa não apenas a necessidade de proteção, mas também a luta por um espaço seguro para todos na política. Luciana planeja registrar uma queixa-crime contra os agressores e uma representação contra a candidatura de Frank Barros.

A coragem de Luciana em se manifestar e se defender traz à tona uma discussão sobre o respeito e a segurança nas campanhas eleitorais. Em um momento em que a política deve ser um espaço de debate e construção coletiva, a candidata mostra que está disposta a lutar por seus direitos e pelos de seus apoiadores.

Veja o vídeo: