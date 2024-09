Assista ao vivo o segundo debate entre os candidatos a prefeito de Rio Branco

O curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) organiza o segundo debate entre os candidatos a prefeito de Rio Branco nesta sexta-feira (20).

O debate acontece entre três candidatos: Emerson Jarude (NOVO), Marcus Alexandre (MDB) e Jenilson Leite (PSB). O atual prefeito, Tião Bocalom (PL), cancelou a participação após alegar problemas de saúde.

A transmissão acontece a partir das 20h, no YouTube do curso de Jornalismo da UFAC. A mediação será feita por dois alunos do curso.

