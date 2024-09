Baile do Hawai, casamento de Maykeline e Daniel e muito mais na coluna da Márcia

AMOR EM SINTONIA

Com a presença do essencial amor que os une, repleto de significado, Maykeline Maia e Daniel Eskenazi oficializaram sua união de forma única. Optando por um elopement wedding, o casal escolheu um cenário deslumbrante, onde trocaram votos personalizados em uma celebração para ficar guardada no coração.

PARABÉNS

Com carisma inconfundível, renomado cirurgião plástico Augusto Vaz celebra mais um ano de vida< que os próximos 365 dias sejam incríveis.

DIVERSÃO SEM LIMITE

Agente de viagens Rizo Araujo, a irmã Cecyta e a amiga Deane Félix, aproveitaram dias inesquecíveis em Orlando, se divertindo nos parques temáticos mais famosos do mundo. Agora, de volta ao Brasil, já planejam a próxima aventura.

Neste sábado, 21, é dia de bolo, balões e muita diversão na pool party de Matheus Dantas, com tudo organizado pelos papais corujas Ricardo Dantas e Adriana Souza.

A terça, 17, foi todo da delegada aposentada Juçara Leite Viana que comemorou mais um ano de vida. Parabéns!!!!!

BAILE DO HAWAI

Preparem-se, porque o evento mais tropical do ano já tem data marcada. O tradicional Baile do Hawai do Rotary Club promete agitar a cidade em grande estilo com muita música, cores vibrantes, flores que todos amam. A sociedade já se agita a procura dos modelitos e adereços para essa festa inesquecível que acontece no Maison Borges, dia 9 de novembro. Vai ser imperdível!