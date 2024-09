Bocalom recebe carinho dos rio-branquenses no primeiro dia da Expoacre 2024: “Entusiasmo para seguir em frente!”

O candidato à reeleição, Tião Bocalom, acompanhado da namorada Kelen Rejane, visitou na noite de sábado, 31, a Expoacre 2024, maior feira agropecuária do Estado.

No primeiro dia de programação do evento, o candidato pela coligação “Produzir para Empregar”, recebeu o carinho do público presente, com destaque para as crianças, que carinhosamente o apelidaram de “vovô Bocalom”.

“É uma grande alegria ver o carinho das pessoas e a receptividade de todos aqui. Este evento é um reflexo da força e da união da nossa gente. Estou muito feliz por estar aqui e por sentir o apoio e o carinho do público, especialmente das crianças que, com seu entusiasmo, nos dão ainda mais energia para seguir em frente”, comentou.

Veja fotos: