Candidatos a prefeito de Rio Branco intensificam agenda de compromissos neste sábado

A corrida pela Prefeitura de Rio Branco segue acelerada com os candidatos participando de uma série de atividades para engajar eleitores e fortalecer suas campanhas. Neste sábado (14), os principais candidatos têm encontros e eventos em diversas regiões da cidade.

Confira as agendas:

Dr. Jenilson Leite (PSB)

07h00: Visita à área comercial de Campo Grande

Ponto de encontro: Praça da SENSUR

Visitas e reuniões com moradores da região da Baixada da Sobral

Tarde: Reservado para gravação

Noite: Compromisso familiar reservado

Marcus Alexandre (MDB)

08h00: Agito do 15 no Taquari

Local: Rua Baguari, próximo ao posto de saúde Cláudia Vitorino

08h30: Reunião com o candidato a vereador Carlos Gomes e apoiadores no Floresta Sul

Local: Floresta Sul

09h00: Visita à quadra de esportes e ocupação do Pica Pau com o candidato a vereador Eber Machado

Local: Amapá

16h00: Reunião com Cleice Freitas do PSD, apoiadores e grupos de idosos no Geraldo Fleming

Local: Geraldo Fleming

17h00: Reunião com o candidato a vereador Inácio (Rede), Ariane e apoiadores do Recanto dos Buritis

Local: Recanto dos Buritis

Emerson Jarude (NOVO)

11h00: Costelão da Maçonaria

16h00: Encontro com a Juventude do NOVO

17h00: Agenda interna

17h30: Participação na abertura do campeonato de Futsal

19h00: Reunião com apoiadores e o candidato a vereador Sérgio Torres

Tião Bocalom (PL)

A agenda do candidato Tião Bocalom não foi divulgada até o momento.