Carlinhos Maia e Whindersson retomam amizade anos após treta; relembre

Whindersson Nunes e Carlinhos Maia finalmente se reencontraram após anos de distanciamento. O momento foi registrado e compartilhado no Instagram nessa terça-feira (24/9), marcando a reconciliação entre os dois humoristas. O encontro aconteceu na casa de Carlinhos, que fez questão de expressar seu carinho e admiração por Whindersson.

“Que saudade que eu tava de você! Amei a visita”, escreveu o influenciador na legenda da publicação em que os dois aparecem lado a lado.

Whindersson e Carlinhos se afastaram durante a época em que contracenaram na série Os Roni, em 2019. A tensão aumentou quando Whindersson não compareceu ao casamento de Carlinhos com Lucas Guimarães, apesar de ser padrinho. Ele depois revelou, numa discussão no Twitter, que o problema era a forma como Carlinhos o tratava.

“Eu disse a ele que não fui porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV”, escreveu Whindersson no Twitter à época.

Desde então, Whindersson e Carlinhos não apareciam juntos nas redes sociais.

Confira o post: