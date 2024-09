Cesta básica reduz 5,61% entre os meses de junho e setembro em Rio Branco, diz pesquisa

O valor da cesta básica em Rio Branco registrou entre os meses de junho e setembro uma queda de 5,61%, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC).

Atualmente, o preço médio é de R$ 628, como base nos preços de 15 produtos alimentícios encontrados em três supermercados locais, na data final da aferição, que ocorreu no dia 2 de setembro.

Os itens pesquisados representam provisão alimentar para uma família constituída de até três adultos, ou dois adultos e duas crianças com renda média mensal de aproximadamente R$ 2 mil. Já os nutrimentos com o maior aumento no período foi o leite longa vida, com 15,27%.

No entanto, entre os meses de pesquisa, o leite longa vida teve preço reduzido em 1,01%. A carne bovina teve preço reduzido entre os meses de agosto e setembro, porém aumentado em 2,55% entre os meses de agosto e setembro.