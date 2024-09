Cine NINJA Indica: 10 adaptações das obras de Stephen King

Um dos grandes mestres do terror completa 77 anos de idade neste sábado (21). Stephen King, a mente por trás de algumas das histórias mais arrepiantes e inesquecíveis, possui uma carreira que abrange mais de cinco décadas. King continua a nos presentear com narrativas cheias de suspense, terror e profundidade emocional surpreendentes.

E para comemorar esta data especial, selecionamos 10 produções baseadas em suas obras. Estas adaptações são a prova viva do impacto duradouro de King, tanto na literatura quanto no cinema. Prepare a pipoca, apague as luzes e confira a lista:

“Carrie, a Estranha” (1976)

Direção: Brian de Palma

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Nesta adaptação do romance de Stephen King, a quieta e sensível adolescente Carrie White enfrenta insultos dos colegas na escola e abuso em casa de sua mãe, uma fanática religiosa. Quando estranhos acontecimentos começam a acontecer em torno de Carrie, ela começa a suspeitar que tenha poderes sobrenaturais. Convidada para o baile da escola pelo autoritário Tommy Ross, Carrie tenta relaxar, mas as coisas tomam um rumo sombrio e violento.

“O Iluminado” (1980)

Direção: Stanley Kubrick

Onde assistir: Disponível para aluguel no Prime Video

Sinopse: Jack Torrance se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, atormentando por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando sua família.

“It – A Coisa” (2017)

Direção: Andy Muschietti

Onde assistir: Disponível no MAX

Sinopse: Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos.

“Conta Comigo” (1986)

Direção: Rob Reiner

Onde assistir: Disponível para aluguel na Apple TV

Sinopse: Após um desconhecido ser morto acidentalmente, perto de suas casas, quatro meninos, de Oregon, decidem ver o corpo. No caminho, Gordie Lachance, Vern Tessio, Chris Chambers e Teddy Duchamp encontram um homem em um pântano cheio de sanguessugas. Começando como uma simples brincadeira, a aventura dos garotos evolui para um evento marcante em suas vidas.

“1922” (2017)

Direção: Zak Hilditch

Onde assistir: Disponível na Netlix

Sinopse: Em 1922, um fazendeiro conspira em matar sua esposa após a mesma demonstrar interesse em vender partes das terras do casal e se mudar com a família para a cidade grande. Após convencer o filho adolescente a participar do ato e assim ser o definitivo proprietário de todas as terras do casal, eles executam a mulher Arlete, porém a morte dela se torna uma verdadeira maldição.

“À Espera de um Milagre” (1999)

Direção: Frank Darabont

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Um carcereiro tem um relacionamento incomum e comovente com um preso que está no corredor na morte: Coffey, um negro enorme, condenado por ter matado brutalmente duas gêmeas de nove anos. Ele tem tamanho e força para matar qualquer um, mas seu comportamento é completamente oposto à sua aparência. Além de ser simples, ingênuo e ter pavor do escuro, ele possui um dom sobrenatural. Com o passar do tempo, o carcereiro aprende que, às vezes, os milagres acontecem nos lugares mais inesperados.

“O Nevoeiro” (2007)

Direção: Frank Darabont

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Depois que uma tempestade causa danos em sua casa no Maine, David Drayton e seu jovem filho vão à cidade para conseguir alimentos e suprimentos. Logo depois, uma espessa neblina atinge a cidade, deixando várias pessoas presas na mercearia. Criaturas mortais aterrorizam a cidade, mas dentro do mercado um fanático exige que alguém se sacrifique.

“11.22.63” (2016)

Criador: Stephen King

Onde assistir: Disponível no Prime Video

Sinopse: Um modesto professor se depara com um portal do tempo que o leva ao dia 9 de setembro de 1958. Ele inicia uma jornada para tentar evitar o assassinato de John F. Kennedy.

“Cujo” (1983)

Direção: Lewis Teague

Onde assistir: Disponível no Looke

Sinopse: Cujo, um doce cachorro São Bernardo, é picado por um morcego-vampiro e fica raivoso. A partir de então, ele espalha o terror em uma pequena cidade dos Estados Unidos e faz reféns uma mulher e seu filho, aprisionados dentro de um carro quebrado, sob um calor escaldante, durante horas intermináveis.

“Cemitério Maldito” (1989)

Direção: Mary Lambert

Onde assistir: Disponível para aluguel na Apple TV

Sinopse: O jovem médico Louis Creed se muda com sua família para o interior do Maine. Lá, eles fazem amizade com o simpático vizinho, Jud Crandall. O gato dos Creed morre em um acidente e Crandall aconselha Louis a enterrá-lo em um local misterioso perto do antigo cemitério de animais de estimação. O gato volta à vida, mas seu comportamento mudou para pior. Quando o filho caçula de Louis morre tragicamente, ele decide enterrar o corpo do menino no mesmo terreno, apesar dos avisos de Crandall.