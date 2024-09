Com apoio do Sebrae, prefeituras de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves inauguram Salas do Empreendedor

Visando criar um ambiente de negócios mais favorável e impulsionar o ambiente de negócios dos municípios, mais duas Salas do Empreendedor foram inauguradas com o apoio do Sebrae na semana passada. Com essas inaugurações, já são 7 os municípios que contam com esses espaços para o atendimento aos empreendedores locais: Assis Brasil, Jordão, Porto Walter, Tarauacá, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. A iniciativa é uma realização das prefeituras municipais em parceria da Junta Comercial do Estado do Acre e a Associação de Municípios do Acre – Amac.

Em Cruzeiro do Sul, a cerimônia de inauguração ocorreu na última quinta-feira (12). A Sala do Empreendedor está localizada no antigo prédio da Prefeitura e conta com estrutura para apoiar os empreendedores locais, oferecendo serviços e ferramentas essenciais para facilitar a vida dos empreendedores e o desenvolvimento de seus negócios. Já na sexta-feira (13), foi inaugurado na cidade de Rodrigues Alves.

Ambas as Salas visam criar um ambiente de negócios mais favorável e impulsionar o ambiente de negócios dos municípios, proporcionando serviços como orientação empresarial, emissão de guias e taxas, e informações sobre compras públicas, além de cursos e capacitações.

O gerente de Desenvolvimento no Ambiente de Negócios do Sebrae no Acre, Marcelo Macedo, ressalta que o espaço é uma iniciativa crucial para estimular o empreendedorismo, a formalização e a inovação. “A inauguração das Salas do Empreendedor são momentos de extrema relevância para o Sebrae, principalmente por ser um espaço no qual as prefeituras atendem de maneira direta os empreendedores, sendo então grandes parceiras da instituição nesse processo de criação de um ambiente cada vez mais sustentável e favorável aos empreendedores, cumprindo nossa missão de atuar na melhoria do ambiente de negócios”, explica o gerente.

Macedo destaca que esses espaços contam com o apoio, além da Amac e Junta comercial, de associações comerciais locais, associações da indústria, da agricultura e outras instituições que contribuem para que o projeto seja um ponto de referência e instrumento de desenvolvimento do empreendedorismo local.