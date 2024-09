Concurso Nacional Unificado: veja concorrência após abstenções!

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou novos levantamentos sobre a concorrência no certame!

Neste 24 de setembro o MGI divulgou a concorrência por vaga, considerando apenas os candidatos que compareceram às provas do dia 18 de agosto. Vale lembrar que o órgão já divulgou informações sobre a demanda de candidatos por vaga de forma geral, considerando todos os incritos no certame.

Vale mencionar que a relação divulgada não contabilizou os candidatos que não marcaram o gabarito da forma correta ou que não transcreveram a frase pedida ou, ainda, os candidatos que foram eliminados por qualquer motivo descrito em edital. As informações sobre a concorrência dizem respeito apenas aos candidatos que estiveram presentes no dia da prova.

É importante destacar que o Concurso Nacional Unificado registrou o total de 2,1 milhões de candidatos inscritos. Desse total, cerca de 40% não compareceram à aplicação das provas.

Em relação ao cargo de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT), por exemplo, 309.645 candidatos se inscreveram, mas apenas 166.350 estiveram presentes. Dessa forma, a concorrência será de 184,8 candidatos disputando cada uma das 900 oportunidades.

Já no bloco 8, de nível médio, o cargo com o maior número de inscritos foi Técnico em Indigenismo da Funai. Foram 320.179 inscritos e 128.010 estiveram presentes. Assim, a concorrência será de 842,2 para cada uma das 152 vagas ofertadas.

Confira a concorrência por vaga em cada bloco, considerando apenas os candidatos que compareceram às provas:

Confira mais detalhes com o professor Erick Alves:

A nota preliminar da prova discursiva será divulgada no dia 8 de outubro, quando abrirá o período pra interposição de recursos! Clique no botão abaixo para garantir o seu! Mas fique atento, pois as vagas são limitadas.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU)

De acordo com o cronograma mais atualizado da Fundação Cesgranrio, em 8 de outubro ocorrerá a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva. O período para interposição de recursos será de 8 a 9 de outubro.

Por sua vez, o envio dos títulos será nos dias 9 e 10 de outubro.

Confira todas as datas do cronograma: