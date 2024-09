Conheça todas as 17 gangues de GTA San Andreas

GTA San Andreas é considerado por muitos como o melhor capítulo da franquia da Rockstar. E muito dessa popularidade deve-se ao enredo do jogo, que tem como plano principal uma longa guerra entre diferentes gangues na região.

Por conta disso, chega a ser difícil saber todas elas de cabeça. Enquanto nomes como Grove Street Families e Ballas são bem populares, outros grupos acabam passando despercebidos pelo grande público.

Você sabia que, no total, existem mais de 10 gangues nas cidades de Los Santos, San Fierro e Las Venturas? Pois hoje o Voxel traz uma lista com todas as 17 gangues de GTA San Andreas, sejam elas principais ou secundárias. Confira!

1. Famílias de Grove Street

A principal gangue de GTA San Andreas é justamente a que o protagonista Carl Johnson faz parte. Depois que o mesmo foi preso, ela foi devastada pelos Ballas, e agora conta com a ajuda de CJ para retomar o controle da venda de drogas na região. A gangue é conhecida pela cor verde no traje de seus integrantes.

Famílias de Grove Street.Fonte: GTA Fandom

Durante o jogo, inclusive, a gangue chega a se separar em mais dois supgrupos: a Seville Boulevard Families e a Temple Drive, o que deixa o grupo de CJ enfraquecido. No entanto, durante o decorrer do jogo, a Grove acaba recuperando sua hegemonia.

2. Ballas

Os Ballas são a principal gangue rival de CJ e seus parceiros no começo do jogo. Muito de seu crescimento foi graças a uma parceria com outras gangues menores, e por vínculos com criminosos russos e mexicanos. Já a sua fonte de recurso vem principalmente da venda de drogas, prostituição e tráfico de armas. São conhecidos por usarem a cor roxa e atacarem o protagonista durante o gameplay.

Ballas.Fonte: GTA Fandom

3. Tríades de San Fierro

Também conhecidos como Máfia Chinesa, eles atuam na região de Chinatawn, o grupo, cujos integrantes costumam vestir roupas pretas, são parte importante da trama principal do game. Isso porque, depois de começarem uma parceria com CJ, os negócios da gangue se expandiram até os cassinos, fazendo com que o protagonista participasse de missões para sabotar os negócios rivais.

Tríades de San Fierro.Fonte: GTA Fandom

4. Los Santos Vagos

Dominando a maior parte da área norte e leste da cidade que dá nome a gangue, os Los Santos Vagos são um grupo formado por hispânicos, e que vivem em guerra com os Varrios Los Aztecas, podendo ver frequentemente ataques do grupo ao longo do jogo. Sua maior renda vem do narcotráfico, e seus integrantes usam roupas amarelas.

Los Santos Vagos.Fonte: GTA SA FAndom

5. Varrios Los Aztecas

Os maiores rivais dos Los Santos Vagos vivem em conflito na região. Grande parte da sua renda vem de corridas ilegais e roubo de carros de luxo. Depois de cumprir missões no jogo para eles, você firma uma parceria entre a gangue e o Famílias de Grove Street.

Varrios Los Aztecas.Fonte: GTA Fandom

Essa parceria acaba acontecendo graças ao apoio de Cesar Vialpando, que se casa com a irmã de CJ e vira braço direito do protagonista em seus diversos negócios.

6. A Máfia

Operando na região de Las Venturas, ela é formada por três famílias que controlam o Cassino Calígula. Entretanto, desde que o Cassino dos Triads foi inaugurado, eles veem o seu domínio ser ameaçado por CJ e os Tríades de San Fierro.

A Mafia.Fonte: GTA Fandom

Chamado de Four Dragons, o cassino da máfia chinesa é operado por Woozy em parceria com CJ. Os dois, inclusive, planejam um assalto ao Calígula em uma missão secundária de GTA San Andreas.

7. Da Nang Boys

Formada por vietnamitas, ela é dividida em duas facções: a Shining Razors e a Butterfly Children. No passado eram aliados da gangue Tríades de San Fierro, porém, hoje em dia são grandes inimigos e vivem trocando ataques. Devido à relação do protagonista com a máfia chinesa, eles acabam se tornando inimigos de CJ, que até assassina seu chefe, conhecido como Mestre Snakehead, durante uma missão.

Da Nang Boys.Fonte: GTA Wiki

8. San Fierro Rifa

A gangue mexicana de San Fierro é uma das que menos rivaliza com as outras. Pelo contrário, ela possui negócios com boa parte delas. Seus integrantes costumam usar bandanas azuis e chapéus brancos e são liderados por T-Bone Mendez com a ajuda do Loco Syndicate. Graças ao seu envolvimento com o narcotráfico, seu maior desafeto acaba virando CJ e e a Grova, que lutam contra o uso de drogas.

San Fierro RifaFonte: GTA Fandom

9.Máfia Russa

Conhecidos por vestirem casacos cinzas ou camisetas pretas, os mafiosos russos aparecem poucas vezes no jogo, uma vez que eles não possuem um território fixo, apenas negócios com outras gangues da região, como os Ballas e Los Santos Vagos. No entanto, durante algumas missões em Las Venturas, eles acabam dando trabalho para o protagonita.

Máfia Russa.Fonte: GTA Wiki

10. Shining Razors

Os Shining Razors são uma divisão dos Da Nang Boys, e que é mencionada durante a missão Use Flores no Cabelo. Nela, The Truth afirma que são eles que controlam a região de Easter Basin na cidade de San Fierro, mas não podem ser vistos no game.

11. Butterfly Children

Já os Butterfly Children são a outra divisão da gangue vietnamita Da Nang Boys. Ela também é mencionada na missão Use Flores no Cabelo por The Truth, mas as funções e atividades de cada uma delas não são explicadas ao longo do jogo.

12. Temple Drive Ballas

Como o nome sugere, o Temple Drive Ballas é uma divisão dos Ballas que domina Temple. Ela é considerada a parte mais fraca da gangue, já que não possui nenhuma influência nas missões, e não conta com nenhum membro relevante.

13. Temple Drive Families

Rivalizando com os Ballas da região, a Temple Drive Families é uma das três divisões da Grove Street, focada nas regiões de Temple e Praia de Santa Maria. Apesar de usarem as cores verdes, eles podem atacar CJ no começo do jogo. No entanto, uma trégua eventualmente acaba rolando com a reunião das famílias no decorrer da história do game.

14. Seville Boulevard Families

Seville Boulevard Families é uma divisão da gangue Famílias de Grove Street que atua em Playa del Seville. Depois da missão “Garota do Sweet”, CJ sela uma parceria e acaba com todo tipo de ruído que existia entre ela e outras partes da gangue principal do jogo.

15. Orange Grove Families

A Orange Grove Families deveria ser a gangue principal do jogo, entretanto, ela foi substituída pela Famílias de Grove Street. Porém, há quem diga que ela foi um antigo grupo liderado por CJ, tanto que ainda é possível encontrar pelo jogo pichações com a sigla OGF.

Há quem diga que a Orange Grove Families fazia parte da beta de GTA San Andreas.Fonte: YouTube

16. Mountain Cloud Boys

Liderada por Wu Zi Mu, o Woozie, Mountain Cloud Boys é uma gangue que comanda um cassino em Las Venturas. Ela é uma das três divisões da Tríades de San Fierro e conhecidas por seus integrantes andarem com armas de grosso calibre.

17. Blood Feather Triad

Uma das gangues da Triad acaba sendo extinta durante GTA San Andreas.Fonte: GTAForum

Os Blood Feather Triad aparecem apenas na missão Mountain Cloud Boys e também é uma das três divisões da Tríades de San Fierro. Entretanto, durante essa mesma missão, eles são eliminados pela rival Da Nang Boys, em uma cena marcante de GTA San Andreas.