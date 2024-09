Na Neo Química Arena lotada, o Corinthians recebeu o Juventude pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com direito a apresentação de Memphis Depay, o Timão venceu por 3 x 1 no apagar das luzes e garantiu a classificação para a semifinal da competição.

O primeiro tempo do duelo foi bastante movimentado. O Corinthians tratou de abrir o placar com Romero aos 30 minutos e logo em seguida o Juventude empatou com Lucas Barbosa, mas que acabou sendo anulado pelo VAR por falta no goleiro Hugo Souza.

No entanto, a equipe Jaconera não desanimou e, aos 40 minutos, balançou o barbante novamente. Dessa vez com Zé Marco, contando com falha de Hugo Souza, o Juventude ainda viu o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães ir ao VAR para analisar o gol, que foi validado após mais de cinco minutos de paralisação.

No segundo tempo, o Corinthians foi para cima e pressionou a equipe do Rio Grande do Sul. De tanto tentar, o Alvinegro chegou ao segundo gol após chute de fora da área de Rodrigo Garro, com falha do goleiro Gabriel e Zé Marcos mandando para dentro da própria baliza.

Quando a decisão se encaminhava para as penalidades, o zagueiro André Ramalho marcou o terceiro e o gol da classificação Alvinegra. Com o resultado, o time paulista espera o vencedor de Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar no Maracanã nesta quinta-feira (12/9) a partir de 21h45.