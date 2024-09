Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 5 mil ocorrências de queimadas em 2024 no Acre

Com o período de seca no Acre, o número de queimadas e incêndios florestais aumentam significativamente. No Acre, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) trabalha em 17 dos 22 municípios com o combate ao fogo. Apenas em 2024, os bombeiros já atenderam 5.073 ocorrências de queimadas. O número supera o de 2023, quando foram registradas 3.193 ocorrências pelo CBMAC.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, os principais focos encontram-se nos grandes centros: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos, disse que são mais de 170 homens em campo, e houve um aumento em comparação a 2023.

O Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPA), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) trabalham em conjunto com o CBMAC para punir, prevenir e e reprimir as ações de queimada e desmate em todo o estado.

Queimadas no Acre

O Acre registrou 2336 focos de queimadas nos primeiros 15 dias do mês de setembro. Os dados são do programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O município de Feijó segue na liderança entre as cidades que mais registraram focos de queimadas no Acre, com 630 neste período. Na sequência vem Tarauacá, com 415 focos e Cruzeiro do Sul, 241.

Ao todo, de janeiro a setembro deste ano, o Acre registrou 5.073 focos de queimadas. Em números por município, Feijó (1290) também segue na liderança. Em seguida, Tarauacá (817), Cruzeiro do Sul (572), Manoel Urbano (377) e Rio Branco (334).