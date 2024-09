A cidade de São Paulo está passando por uma intensa onda de calor que se iniciou no último domingo, 29, e deve persistir até o dia 8 de outubro. Este fenômeno não é isolado, pois diversas regiões do Brasil enfrentam temperaturas acima da média, acompanhadas de baixa umidade do ar, o que pode acarretar sérios riscos à saúde e ao meio ambiente.

Nesta semana, a capital paulista deve registrar temperaturas elevadas, com máximas que podem ultrapassar os 35°C. No interior do estado, os termômetros poderão chegar a impressionantes 38°C ou 39°C. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) alerta que a segunda-feira, 30, trará um dia seco, com mínima de 16°C e máxima de 32°C durante as horas mais quentes.

Na terça-feira, 1 de outubro, a situação não deve mudar, mantendo-se o tempo estável e com predomínio do sol. A previsão é de um dia quente, com máxima de 34°C, enquanto a umidade do ar deverá cair para níveis alarmantes, em torno de 20%. Essa condição crítica exige atenção especial à hidratação e cuidados com a pele e as vias respiratórias.

Além do desconforto térmico, a falta de chuvas e a baixa umidade elevam o risco de queimadas e deterioram a qualidade do ar. A poluição, combinada com a fumaça das queimadas, resulta em um céu esbranquiçado que prejudica a visibilidade e pode afetar a saúde respiratória da população.

Porém, uma mudança no clima é esperada para o final da semana. A chegada de uma frente fria, prevista para quarta-feira, 2, pode trazer uma leve diminuição nas temperaturas, especialmente nas regiões leste e sul do estado. Contudo, essa pausa no calor será temporária.

Entre os dias 3 e 4 de outubro, a capital poderá experimentar um alívio nas temperaturas. No entanto, a maior parte do estado e outras regiões do Brasil, como Minas Gerais, Goiás e partes do Mato Grosso, continuarão enfrentando o calor intenso.

Diante das altas temperaturas e do cenário de crise climática, é fundamental que a população adote medidas de prevenção, como a hidratação constante, uso de roupas leves e proteção solar, para garantir a saúde e o bem-estar durante esse período desafiador.

Muitos religiosos pregam: “Só Jesus na causa para normalizar a temperatra no Brasil e em muitos paóses do mundo que vivem hoje a mesma tragegia que o Brasil.