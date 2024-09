Datena será afastado da eleição após cadeirada em Marçal? Saiba o que acontece agora

José Luiz Datena (PSDB) agrediu com uma cadeirada o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante debate promovido pela TV Cultura, no domingo (15). O apresentador disse que reagiu a uma provocação do ex-coach, que o chamou de “Jack”, termo usado dentro dos presídios para identificar presos acusados de estupro. Marçal se referia a uma acusação de assédio sexual feita por uma funcionária da TV Bandeirantes contra Datena, em 2019.

Após o episódio, Datena disse que não se arrependia do fato e que não desistiria da candidatura a prefeito de São Paulo. Mas, o que diz a Lei sobre casos como esse? Afinal, quais consequências o apresentador pode sofrer por ter agredido outro candidato em um debate ao vivo?

Segundo especialistas, é preciso analisar o caso em duas frentes: a criminal e a eleitoral.

Qual o crime cometido?

O advogado de Marçal registrou um boletim de ocorrência no 78° DP (Jardins), na noite de domingo (15), por lesão corporal e injúria contra Datena. Os policiais orientaram o advogado que o candidato pelo PRTB tem até seis meses para ofertar representação criminal.

Marçal disse nesta manhã que sofreu uma tentativa de homicídio por parte de Datena, mas que já recebeu a notificação de alta pelo hospital Sírio Libanês. Ainda na cama do hospital, ele afirmou que fará um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) ainda hoje e reclamou de quem está “passando pano” para a agressão.

Qual é a possível pena?

A pena para um crime como esse, no entanto, não resulta em prisão, mesmo em caso de condenação. Por esse motivo, a candidatura de Datena não deverá afetada pelo aspecto criminal da agressão.

“É um crime tido como leve. Então a pena é, na pior das hipóteses, de dois anos. Isso dá ensejo a transação penal, então ele sequer vai ser processado”, explica o advogado Acacio Miranda da Silva Filho, mestre em Direito Penal pela Universidade de Granada, e doutor em Direito Constitucional pelo IDP/DF. “Ele vai doar uma cesta básica e acabou”.

No campo eleitoral as consequências são ainda mais brandas. “São agressões mútuas, agressão verbal de um lado e agressão física do outro. Eleitoralmente, não há nada, não vai haver nenhuma objeção à campanha do Datena”, opina Filho.

“Na legislação eleitoral não há previsão de cassação por essa conduta”, conta o advogado Alexandre Rollo, professor de pós-graduação em Direito Eleitoral do TRE-SP.

“Há situações em que tem previsão de cassação, como compra de voto, abuso do poder político, uso da máquina administrativa, mas, talvez porque a questão seja tão inédita e tão esdrúxula, para efeito de agressões eventuais não há previsão de cassação”, explica o especialista.

Já diante da opinião pública, a tendência é de continuação do processo de desidratação da candidatura, na avaliação da consultoria Eurasia. “É uma candidatura que já estava em declínio dramático, e que continua a ter um declínio. Os votos no Datena estão caindo e parece que estão migrando para a candidatura do Nunes. Essa tendência deve se exacerbar ainda mais”, avalia Christopher Garman, diretor-executivo para as Américas do grupo Eurasia, em entrevista ao InfoMoney.

Nem nos debates, conta Filho, deverá haver alguma consequência. “Eles são pouco regulamentados pela justiça eleitoral. Quem regulamenta efetivamente são as empresas de televisão que repercutem e combinam as regras com os candidatos”, diz Filho. “Exato, exatamente. “E se eles não convidarem o Datena, ele facilmente consegue uma liminar para participar”.

“Existe uma previsão legal de que alguns candidatos de partidos que tenham representação na Câmara dos Deputados esses devem ser convidados. É o caso do Datena”, reforça Rollo. Para ele, o que valerá será a regra de cada debate. Nesse debate em que isso aconteceu estava na regra que quem fizesse algo parecido com isso seria expulso, e ele foi expulso”.

A situação muda, diz o professo do TRE, se Marçal eventualmente conseguir na Justiça uma medida protetiva contra o adversário. “Eu não vejo precedentes nesse sentido na Justiça, mas se ele [Marçal] conseguir uma medida protetiva, o Datena já não poderia participar do debate. Iria para o juiz eleitoral decidir”, explica o advogado especialista em Direito Eleitoral.

