Do Palácio Rio Branco ao Senado: o futuro político do Acre se desenha para 2026

Sabemos que, logo após o término das eleições municipais de 2024, começam as movimentações para 2026. No Acre, a política funciona assim: uma eleição acaba e já se começa a pensar na próxima.

A sucessão do governador Gladson Cameli (PP) logo estará em pauta. O senador Alan Rick (UB), que manifesta abertamente seu desejo de ser o próximo chefe de Estado e está bem posicionado nas pesquisas, é um dos nomes cogitados. No entanto, a vice-governadora Mailza Assis (PP), considerada a “herdeira do trono” para quando Gladson renunciar para disputar o Senado, também tem o direito de disputar o Palácio Rio Branco. Além disso, circulam boatos crescentes de que o prefeito Tião Bocalom (PP) também estaria interessado na cadeira de governador. Se esses boatos têm fundamento, ainda é incerto.

O governador Gladson Cameli (PP) enfrentará mais um desafio, similar ao ocorrido em 2022 com a disputa pelo Senado dentro de seu grupo. Haverá vencedores e derrotados, como foi no passado.

Gladson terá a difícil tarefa de manter o Progressistas forte e equilibrar a situação política dentro de seu governo. Até 2026, muitas mudanças ainda ocorrerão, mas é prudente se preparar, pois a política no Acre promete ser agitada. A eleição para o Senado de Gladson parece garantida, de acordo com as pesquisas e seu perfil populista. Resta saber como será configurada a segunda vaga de Senado e quem será escolhido para sucedê-lo.

Além disso, a definição dos suplentes de Senado e do vice-governador também trará desafios. Afinal, quem não gostaria de ser suplente de um governador com uma trajetória de sucesso e vitórias como Gladson Cameli? Muitos nomes ainda surgirão e reviravoltas são esperadas. A política do Acre é conhecida por suas surpresas, e os acordos e articulações para 2026 já estão em curso, passando pelas eleições municipais de 2024.

DOBRADINHA À VISTA

Há deputados estaduais apoiando certos vereadores com o objetivo de que, em 2026, eles deixem a Aleac rumo à Câmara Federal.

AQUI NÃO!

A situação está difícil para alguns vereadores no interior; houve um caso em que a população não permitiu nem que o candidato subisse no barranco para pedir votos.

ARRASTANDO MULTIDÃO

O bandeiraço de Carlinhos do Pelado (PP) em Brasiléia, realizado ontem (03), foi impressionante. Uma enorme multidão de apoiadores tomou as ruas da cidade. A prefeita Fernanda Hassem (PP), conhecida por seu carisma e pela popularidade entre o povo, está determinada a usar todos os seus recursos para eleger Carlinhos como prefeito.

CALOU A BOCA DE MUITOS

Carlinhos do Pelado (PP) havia sido descartado como a principal opção para suceder a prefeita Fernanda Hassem (PP) em Brasiléia. No entanto, com o problema de saúde de Suly Guimarães (PP), que havia sido a escolhida por Fernanda, foi necessário recorrer ao plano B. Carlinhos, então, demonstrou que seu silêncio durante o abandono da pré-campanha de Suly o fez emergir de forma ainda mais impressionante do que o esperado.

PARTIU PARA O ATAQUE

O deputado federal Roberto Duarte (REP) recorreu às redes sociais para criticar o prefeito Tião Bocalom (PL), questionando as obras realizadas durante sua gestão. Com ironia, Duarte questionou as obras que, até agora, teriam sido apresentadas apenas em maquetes. Seu posicionamento evidencia o crescente empenho de Duarte na eleição de Marcus Alexandre (MDB), que conta com o apoio de seu partido. Assim, torna-se cada vez mais difícil sustentar o discurso de direita do deputado, que antes estava alinhado com o grupo político que hoje tanto critica.

BOLA DENTRO

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco fez um acerto importante ao estender os horários de funcionamento das Unidades de Saúde São Francisco, no Primeiro Distrito, e URAP Cláudia Vitorino, no Segundo Distrito. A partir de agora, ambas funcionarão das 7h às 22h durante a semana. Esta medida se torna ainda mais relevante diante do agravamento da qualidade do ar devido à fumaça, que tem afetado especialmente crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

CORTAR O PONTO

Após a necessidade de encerrar a sessão desta quarta-feira (04), mais cedo devido à falta de quórum, um grupo de 07 vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco expressou descontentamento com a falta de comprometimento dos colegas e propôs cortar os salários dos ausentes. Essa situação particularmente não pega nada bem para aqueles que buscam a reeleição. É fundamental que, além de fazer campanha, os vereadores cumpram com suas obrigações. O compromisso dos parlamentares com a população está sendo avaliado, e isso será determinante para decidir se terão uma nova chance de continuar no cargo.

ESTANDE CONTILNET

Não posso deixar de destacar o capricho com que foi montado o estande da ContilNet na Expoacre 2024. Mais uma vez presente na maior feira agropecuária do Acre, a ContilNet impressionou pela organização e profissionalismo na cobertura do evento. Parabéns à equipe ContilNet pelo excelente trabalho.