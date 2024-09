Em Sena Madureira, Polícia Militar captura dois acusados de tráfico de drogas

Policiais militares de Sena Madureira, ligados ao 8º BPM, conseguiram retirar de circulação nesta semana dois homens acusados pelo crime de tráfico de drogas. Um deles foi capturado na zona rural e outro no bairro da pista.

A primeira ocorrência se deu na altura do km 25, BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, no conhecido ramal do Cassirian. Os PMs cumpriram um mandado de prisão expedido pela justiça local contra um indivíduo que responde por tráfico. A ação transcorreu dentro da normalidade e o acusado não esboçou reação.

Após receber voz de prisão, ele foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública e, após audiência de custódia, transferido para o presídio Evaristo de Moraes.

O segundo episódio ocorreu no beco do Adriano, bairro da pista. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante com vários tabletes de maconha, 162 reais em dinheiro vivo e uma arma branca.

Conforme destacou o tenente Jairo Pontes, ao notar a presença da Polícia, ele ainda tentou se evadir, todavia, foi alcançado e flagrado com o ilícito.

O tenente reforçou que as ações da PM continuarão intensificadas tanto na zona urbana quanto na rural com a meta de repelir o tráfico de drogas e outros tipos de crimes.