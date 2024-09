Entrevistas, gravações e visitas: veja a agenda dos candidatos a Prefeito de Rio Branco nesta terça

A campanha continua e nesta terça-feira (3), os candidatos a prefeito de Rio Branco tem uma agenda de campanha extensa.

O prefeito de Rio Branco e candidato a reeleição pelo PL, Tião Bocalom inicia o dia com uma visita à Panificadora Chalé do Trigo, no bairro Aviário. Às 11h30, Bocalom é entrevistado na TV Amazônia. Às 14h, Bocalom se reúne com a Pra. Fátima Batistela, da Igreja Batista do Bosque, e um grupo de lideranças que apoiam sua candidatura, na Estrada do Amapá. Das 15h às 18h, Bocalom visita lojas Multicar, Agronorte, Casa do Adubo e Mitsubishi, na Via Chico Mendes.

Já Marcus Alexandre, do MDB, participa de inaugurações de Casas 15 no bairro Seis de Agosto durante a manhã inteira. Já o período da tarde, o candidato faz gravações para programa eleitoral.

Emerson Jarude, do NOVO, inicia o dia com visita a comércio local e depois segue para entrevista à rádio local. Às 9h, participa de uma gravação de entrevista para a TV. Às 10h, participa das agendas de deputado com sessão na Aleac. A tarde, o candidato participa de reuniões com apoiadores e às 17h faz uma visita a comércio no Segundo Distrito. O candidato finaliza a agenda de campanha com panfletagem no semáforo às 17h30.

O candidato do Jenilson Leite, do PSB, inicia o dia com um café da manhã no Terminal Urbano. Em seguida, às 7h30, será feita uma gravação para uma reportagem da TV Norte. Já na parte da tarde, o candidato se reúne com colaboradores do Arasuper da Floresta, e depois se reúne com colaboradores da mesma empresa, na 6 de Agosto. Às 17h, Jenilson e o candidato a vice-prefeito, Sanderson, gravarão o programa eleitoral. A agenda do dia será encerrada com a participação na Expoacre, programada para às 19h30.