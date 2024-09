Especialista em estética, Clínica Oral Unic vira referência e realça beleza de Madrinha dos Peões

A Clinica Oral Unic, em Rio Branco, além da questão dos tratamentos dentários, também atua na parte estética, como as harmonizáveis. A Madrinha dos Peões, Duda Freitas, passou por uma série de procedimentos que realçaram sua beleza natural e proporcionaram um aspecto mais equilibrado.

Segundo o dentista Eric Torres, proprietário da clínica, o procedimento começou com uma delicada correção no nariz, visando aprimorar sua harmonia facial.

“Outro ponto abordado foi a área da fossa canina, também conhecida como bigode chinês, suavizando as linhas de expressão nessa região. Além disso, Duda também optou pela aplicação de Botox na testa, com o objetivo de arquear as sobrancelhas e corrigir uma leve assimetria. O resultado final aparece em até 7 dias após a aplicação, proporcionando uma expressão mais suave e equilibrada”, continuou.