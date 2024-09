Ex-goleiro Bruno é flagrado entregando móveis no Rio de Janeiro

Em liberdade condicional, o ex-goleiro Bruno foi avistado trabalhando como entregador na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, o ex-arqueiro do Flamengo chegou a atuar por outros clubes de futebol após cumprimento da pena em regime fechado, mas encerrou sua carreira profissional de forma oficial em 2021.

Atualmente, o ex-goleiro trabalha em uma casa de móveis e foi visto pelo perfil do Instagram, Rio das Ostras 24h, realizando a entrega de produtos da empresa.

Veja o momento em que o ex-goleiro foi flagrado:

Condenação

Em 2013, o ex-goleiro Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver da modelo Eliza Samúdio. Em 2023, a Justiça do Rio concedeu liberdade condicional ao ex-arqueiro do Flamengo.