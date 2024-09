Fábio Assunção participou de reunião escolar em um quarto de motel

Fábio Assunção participou do videocast Conversa Vai, Conversa Vem, e falou sobre um caso curioso vivido dentro de um quarto de motel. O ator disse que a situação foi constrangedora por se trarar da filha mais nova, Alana.

O artista estava filmando o longa Motel Destino, no Ceará, e precisou fazer uma reunião com a diretora da escola da filha. “Era por Zoom e eu estava em um quarto do motel. Tinha um pôster de um casal, um monte de espelho. Falei: ‘Olha, queria dizer que estou no motel, mas estou trabalhando, tá?’. Estava vendo a hora que a diretora diria: ‘Sua filha não será admitida’”, brincou.

Pai de João, de 21 anos de idade, Ella de 14 anos de idade, e Alana, de 3 anos de idade, Fábio Assunção afirmou também que é um pai diferente para cada um dos filhos. “Acho que os filhos fazem os pais. Parece o contrário porque a gente se coloca numa posição de: ‘Ó, já sei que isso não vai dar certo’. Mas minhas relações sempre foram muito horizontais”, explicou.

Fábio Assunção sobre viver Elias em Motel Destino: “Expõe a misoginia”

Fábio Assunção é um dos raros casos de quem já começa no que muitos consideram o ápice da carreira: uma novela das oito na TV Globo. Seu primeiro trabalho foi em Meu Bem, Meu Mal, quando não havia nem terminado o curso profissionalizante de teatro conciliado com a faculdade de Publicidade.

Depois disso, não parou mais. Fez Pátria Minha, Sonho Meu, brilhou em Celebridade e arrancou gargalhadas do público na série Tapas e Beijos.

O ator tem uma carreira que o coloca no hall de grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Nos palcos, suas aparições são esparças, mas marcantes. Foi assim em Dogville e, mais recentemente, na peça Férias, na qual contracenou com Drica Moraes. E, no cinema, estreia na quinta-feira (22/8) o filme Motel Destino, dirigido por Karim Aïnouz.

O longa foi muito aplaudido nos festivais de Cannes, na França, e no de Gramado, no Rio Grande do Sul.