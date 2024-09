Fernanda Hassem inaugura galpão e Casa da Agricultura com investimento de mais de R$ 1,2 milhão

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, realizou nesta terça-feira (3), a entrega do Galpão e Casa da Agricultura, que busca o fomento da atividade rural no município, com a melhoria da qualidade de vida do homem do campo.

Para a gestora, o investimento de mais de R$ 1,2 milhão, que está localizado anexo a Secretaria de Agricultura local, é mais que uma vitória, e desejo que tinha desde o início de sua trajetória política.

“Estou muito feliz, e nada mais justo que comemorar essa conquista junto com os produtores, porque além da estrutura física, para eles trabalharem, também estamos falando de equipamentos, que é o que os eles precisam, assim como o trabalho de ramais, do melhoramento dos pastos, é muita coisa, várias culturas que estamos trazendo para cá, como o café, as hortaliças. Então, é um dia de muita gratidão”, declarou.

Com apoio das emendas dos ex-parlamentares Léo de Brito e Perpétua Almeida, Fernanda afirma que a entrega mostrar o compromisso com a população de Brasileia, ainda mais com os produtores agrícolas, que para ela, são quem fortalecem de fato a economia da região.

“Lá atrás, quando eu assumi a prefeitura, dentre tantos os desafios que tinham, a sede da Secretaria de Agricultura funcionava no Centro Cultural, junto com mais 7 instituições, como o Conselho Tutelar, a SEFAZ, o Meio Ambiente, Conselho de Educação e a Junta Militar, e agora estamos entregando todos esses espaços”, destaca.

VEJA A ENTREVISTA COM A PREFEITA FERNANDA HASSEM: