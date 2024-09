Ingresse adquire Ticket Sports com o objetivo de fortalecer sua presença no segmento esportivo

A Ingresse, empresa de entretenimento global que conecta pessoas a experiências ao vivo, realizou a aquisição da operadora de ingressos para provas esportivas Ticket Sports. Com um portfólio que abrange uma ampla gama de esportes, a companhia passa a integrar o grupo Ingresse, fortalecendo sua presença no segmento esportivo.

A Ticket Sports atende a eventos de grande porte, e entre seus clientes estão o Ironman, a Corrida de São Silvestre, a Rio de Janeiro Marathon, o L’Étape Brasil by Tour de France, o Mountain Do e a Volta Internacional da Pampulha, destacando seu alcance no mercado de esportes.

“Estamos comprometidos em estar presentes em tudo que é ao vivo e que emociona. O esporte, com seu engajamento e crescimento, é um pilar fundamental para o nosso crescimento”, afirma Gabriel Benarrós, fundador e CEO da Ingresse.

Essa aquisição faz parte de uma série de ações da Ingresse que visam expandir sua presença em diversos segmentos e representa um movimento estratégico na consolidação da empresa como um hub de entretenimento, oferecendo experiências em festas, festivais e, agora, em iniciativas esportivas. Recentemente, a empresa também incorporou ao seu portfólio a IngressoLive e a Virtualticket, e já tem outras aquisições no radar, em linha com sua estratégia contínua de crescimento e diversificação.

No Brasil, o mercado de eventos esportivos está em expansão, com a projeção de um crescimento de mais de 60% para este ano. “Estamos entusiasmados com as possibilidades que essa união traz. Acreditamos que, juntos, podemos elevar a experiência dos participantes de eventos esportivos a um novo patamar”, declara Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports.