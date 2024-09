Jéssica e Zequinha estão tecnicamente empatados em Cruzeiro do Sul; diz Data Control

Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Control, divulgada nesta quinta-feira (5), mostra um cenário acirrado na disputa pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

De acordo com os números, Jéssica Sales, do MDB, tem a preferência de 42,9% dos eleitores na pesquisa estimulada. Enquanto Zequinha Lima, do PP, que disputa a reeleição, tem 40,3%. Brancos e nulos somam 7,1%. Não sabem ou não responderam 9,8%. Com a margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O intervalo de confiança é de 95%.

Na pesquisa espontânea, os dois também seguem tecnicamente empatados. Jéssica Sales aparece com 38,5% das intenções de voto e Zequinha Lima com 37,5%. Brancos e nulos somam 8,7%, e não sabem ou não responderam 15,2%.

Rejeição

A pesquisa também avaliou os índices de rejeição, quando o eleitor escolhe o candidato que não ‘votaria de jeito nenhum’.

Nesse levantamento, Zequinha Lima lidera o ranking, com 21,1% e Jéssica Sales, aparece com 15,5%. Ainda na pesquisa, 59,3% disseram que não rejeitam nenhum dos dois candidatos, e 4,1% afirmaram rejeitar ambos os candidatos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 05303/2024 e realizada nos dias 29 e 30 de agosto com 810 entrevistados, incluindo as zonas urbana e rural do município.