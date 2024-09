Jovem participa de bebedeira e quase termina morto por golpes de faca no interior do Acre

O jovem Maurício Antônio Duarte de Lima, de 22 anos, foi ferido a golpes de faca na tarde deste domingo (29) em sua residência na rua João Borges, no Centro do município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Maurício estava em casa bebendo com amigos quando iniciou uma discussão com um deles. Irritado, o “amigo” tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o ombro e o peito esquerdo de Maurício. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido ao agravamento do quadro clínico do paciente, foi solicitado o apoio da ambulância de suporte avançado. Maurício foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações sobre o autor do crime e realizou patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.