Marcos Oliveira, o Beiçola, é salvo de despejo por criadora de conteúdo adulto

O ator Marcos Oliveira, 68, conhecido por seu papel como Beiçola em “A Grande Família”, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (3) o momento em que conversou com a criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira, 21, que vai pagar seus aluguéis atrasados, evitando que seja despejado.

Apelidada de Beiçola por conta de seu corte de cabelo, ela decidiu ajudar financeiramente o artista. “As pessoas não têm noção quando falam mentiras sobre você! Fico muito feliz em poder te ajudar (papai kkk). Sou grata demais por sempre ser carinhoso comigo, fica bem”, ela escreveu em um comentário na publicação de Oliveira.

Na chamada de vídeo que publicou em seu Instagram, o ator se mostrou grato à atitude da criadora de conteúdo: “quero agradecer muito à Martina a minha filha do coração a minha filha Beiçola veio aqui veio e me deu a mão me ajudou então única coisa que eu quero é que ela seja muito feliz e que ela prospere sempre com o trabalho dela”.

E continuou: “saiu uma espada de cima da minha cabeça, mas eu vou lutar ainda porque eu tenho que melhorar minha situação. Tenho que ir para um lugar de acordo com a minha realidade. Estou aqui na batalha, na luta. Eu quero meu trabalho. Eu quero voltar a trabalhar”.

O ator apareceu nas redes sociais no último dia 26 pedindo ajuda mais uma vez para pagar suas contas.

Na publicação, escreveu: “Me deixem trabalhar, me chamem para trabalhar. Não é possível que não haja trabalho para uma pessoa de quase 70 anos que só quer atuar. Publicidade, cinema, teatro, tv. Não me ofendam, me chamem para trabalhar. Eu vou morrer sem trabalho”

Oliveira já havia levado sua situação a público anteriormente, pedindo ajuda para pagar as contas e recebendo dinheiro da advogada Deolane Bezerra. Em outubro de 2023, a influenciadora foi até a casa de Marcos Oliveira e doou R$ 50 mil ao ator.

Além de seu papel como Beiçola em “A Grande Família”, Marcos Oliveira participou de outras produções na televisão como “Os Suburbanos” (2015), “Deus Salve o Rei” (2018) e “Poliana Moça” (2022). Além disso, atuou em filmes como “Mulheres Alteradas” (2018), “Diários de Intercâmbio” (2021) e “Vidas Periféricas” (2024).