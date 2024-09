Médico faz doação ‘generosa’ para campanha de candidato a prefeito no interior do Acre

O candidato a prefeito de Porto Acre, Zé Maria, do Podemos, deverá ser um dos nomes com a maior verba de campanha na corrida pela Prefeitura do município.

Segundo dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Zé Maria, que já foi prefeito do município, recebeu R$ 110 mil para gastos da campanha eleitoral. Esse é praticamente o limite legal de gastos estabelecidos pela Justiça Eleitoral no município, que é de R$ 159.850,76 para este ano.

O que chama a atenção na receita declarada pelo candidato no sistema do TSE, é a doação generosa feita pelo médico Ricardo Telles, no valor R$ 60 mil. O montante é superior até mesmo ao valor enviado pela direção nacional do Podemos, partido de Zé Maria, que foi de R$ 50 mil.

Um dos seus principais adversários na disputa pela prefeitura de Porto Acre, Gilcirley Rodrigues, também vai disputar o cargo com uma campanha com grandes recursos.

Ele terá em caixa R$ 159 mil declarados, enviados pelo partido dele, o Republicanos. Esse é o valor máximo que cada candidato a prefeito poderá gastar em Porto Acre.

Já o candidato do Progressistas, Máximo, nome escolhido para suceder o atual prefeito do município, Bené Damasceno, declarou ao TSE ter recebido apenas R$ 70 mil, enviados pelo PSD, partido do senador Sérgio Petecão, aliado do PP no município.

Professora Keila, a quarta candidata na disputa, também recebeu R$ 70 mil do seu partido, o PSDB.

Vale lembrar que Porto Acre tem cerca de 16 mil habitantes segundo o Censo 2022.