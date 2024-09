Morando no Acre desde criança, idosa completa 114 anos e família comemora: ‘Grande bênção’

A família da aposentada Maria Justina, residente na Rua Virgulino de Alencar, bairro da pista, em Sena Madureira, está em clima de comemoração. É que nesta segunda-feira (16) ela está completando exatamente 114 anos de idade.

Conforme familiares, dona Maria nasceu no Estado do Ceará em 16 de setembro de 1910 e veio para o Acre quando ainda era criança. Em solo acreano morou na beira do Macapá, Rio Purus, antes de se mudar para a zona urbana.

“Para nós, é uma grande bênção tê-la em nosso meio e hoje celebrar 114 anos de sua existência”, comentou feliz o neto Sandro, conhecido como Chiclete.

Em decorrência da idade avançada, dona Maria Justina tem algumas limitações e já não consegue mais ouvir direito.

Há anos, ela mora na residência de sua filha, onde recebe todo carinho e atenção.