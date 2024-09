Nando Reis desabafa sobre dependência química: “Relações arruinadas”

Nando Reis fez um desabafo sobre a dependência química em entrevista ao Provoca, de Marcelo Tas. No programa, que vai ao ar na terça-feira (1º/10), na TV Cultura, o cantor falou sobre como o alcoolismo impactou sua relação com a família. “Consegui parar de beber em 2016, vou completar oito anos”, revelou ele.

Emocionado, o compositor disse que sua relação com a família estava em “frangalhos” e arruinadas. “Eu demorei pra me dar conta. Acho que as minhas relações pessoais, especialmente familiares, estavam em frangalhos, arruinadas. É difícil falar. E profissionalmente, eu estava no limiar de queimar geral”, falou.

Pai de cinco filhos, Nando Reis destacou os impactados da dependência química neles. “Isso é a coisa que mais dói, o quanto o alcoolismo acentuou do meu egoísmo, do meu individualismo e da minha impermeabilidade”, disse.