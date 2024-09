Palcos alternativos da Expoacre levam música, cultura e representatividade acreana para o evento

Uma parceria entre a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) leva artistas acreanos para a Expoacre 2024.

As apresentações acontecem em todas as nove noites no palco cultural do Sebrae.

Os shows vão desde batalhas de rap, até desfiles e apresentações de músicos locais.

“Trazendo grandes músicas da cultura acreana, a FEM garante as apresentações de artistas durante as nove noites de Feira”, afirma o Agência de Notícias do Acre.

Programação

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia.

Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Para a segunda noite, que acontece neste domingo (01), a programação é:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena com homenagens

– 23h – Palco principal: Show nacional do cantor Biguinho Sensação

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia.

Veja o vídeo: