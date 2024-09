Prefeitura amplia captação de água com recuperação de poços e Bocalom diz que vai perfurar mais

A Prefeitura de Rio Branco iniciou a captação de água do subsolo no Segundo Distrito para melhorar o abastecimento na cidade. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (26), no Centro de Reservação de Água do bairro Santo Afonso, o prefeito informou que cinco poços já estão em funcionamento, produzindo 556 metros cúbicos de água por dia, no bairro Cidade do Povo.

O plano é perfurar mais 20 poços para atender 100% da Cidade do Povo, com expansão futura para todo o Segundo Distrito:

“Estamos recuperando os poços e vamos continuar perfurando mais. A nossa meta inicial é atender 100% da Cidade do Povo e, em seguida, ampliar para todo o Segundo Distrito”, afirmou o prefeito Tião Bocalom.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou que o primeiro poço está produzindo 10.000 litros por hora e 240 metros cúbicos por dia, enquanto os outros quatro poços estão em desenvolvimento, com uma vazão de 3.300 litros/hora. Com a chegada do inverno amazônico, espera-se que a produção de água dos poços aumente.

O prefeito também adiantou que o projeto prevê a perfuração de poços no Primeiro Distrito.

“Vamos perfurar poços de até 400 metros para abastecer também o Primeiro Distrito com água de qualidade, tratada apenas com cloro”, destacou.

Enoque Pereira, diretor-presidente do Saerb, ressaltou que a previsão é abastecer entre 50% e 100% da Cidade do Povo até fevereiro do próximo ano, graças aos novos poços e à infraestrutura já disponível.