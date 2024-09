Presidente da OCB detalhe papel das cooperativas para o Acre: “60 cooperativas em todos os municípios”

Valdemiro Rocha, presidente da OCB (Organização das Cooperativas Brasileira) no Acre, falou ao ContilNet sobre a força das cooperativas para o desenvolvimento econômico do estado neste domingo (01).

“Nós temos em torno de 60 cooperativas de diversos ramos, nós representamos e defendemos os interesses dessas cooperativas”, disse o entrevistado.

Com ações voltadas para o desenvolvimento, formação profissional e fortalecimento dessas cooperativas, a organização visa a ampliação no estado do Acre.

Ele também cita a parceria com o Sicredi, que auxilia nos incentivos financeiros dessas cooperativas no Estado.