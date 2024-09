Saúde do Acre já tem leitos de UTI em ‘stand by’ para possível surto de síndrome respiratória

Várias secretarias do Governo do Estado reuniram a imprensa nesta terça-feira (3), quarta noite de Expoacre 2024, para anunciar as medidas emergenciais que serão tomadas para enfrentar a poluição do ar e as fumaças que atingem o Acre nos últimos dias.

Em relação a Secretaria de Estado de Saúde, por exemplo, o secretário Pedro Pascoal, anunciou que o embora o estado esteja registrando índices esperados de ocupação de leitos de UTI pediátrica, a pasta já deixou 10 em ‘stand by’ para um possível surto de síndromes respiratórias em crianças.

O médico também informou que a secretaria vem observando um aumento na procura nas unidades de Saúde de doenças atreladas a seca extrema e a poluição do ar.

“Estamos observando um aumento nas unidades hospitalares, UPAs e pronto-socorros, mas tranquilizando em relação a taxa de ocupação de leitos, que é o fator mais determinante para a tomada de decisões, podemos usar como exemplo a UTI pediátrica, que atualmente está com ocupação de 60%, desse total, 58% ocasionada por síndromes respiratórias. Estão dentro do padrão, dentro da zona de segurança para atendimentos”.

Ele lembrou que além disso, o Plano de Contingência Estadual ja foi colocado em prática e pediu para que os municípios estendam o horário de atendimento nas unidades municipais, assim como aconteceu em Rio Branco.

Pascoal finalizou esclarecendo que os pacientes mais suscetíveis a piora do quadro de síndrome respiratória são os menores de 5 anos de idade e maiores de 60 anos, assim como as gestantes.

Veja o vídeo:

