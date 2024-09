Sebrae apresenta soluções digitais para empreendedores na Expoacre

O Galpão do Sebrae é um dos espaços principais para os micro, pequenos e médios empreendedores dentro da Expoacre 2024. No espaço, a instituição mostra soluções digitais para as empresas.

Segundo Fabry Saavedra, assessor da diretoria executiva do Sebrae, coordenador do espaço Sebrae na Expoacre 2024, explicou que o Sebrae atendeu ao atual cenário em que muitas pessoas não tem tempo.

“Trazemos as soluções digitais, em que o empreendedor pode ter na sua palma da mão através do smartphone ou do computador. As soluções são para que ele possa ter o crescimento do seu pequeno negócio. Nós temos cursos online que são gratuitos, todos esses acessos podem ser feitos através do nosso portal ac.sebrae.com.br”, ressaltou.

Segundo Fabry, para aqueles empreendedores que não sabem quais serviços precisam, o galpão do Sebrae tem um time pronto para atender todos os visitantes.

“Nós temos pessoas em campo, fazendo um diagnóstico, atendendo aos empreendimentos, mas basta entrar em contato conosco através do 0800, que a gente prontamente vai atender e fazer um um outro diagnóstico para identificar onde ou a empresa tá com essa deficiência e a gente atua nela com nossas consultorias de gestões, tecnologia e inovação”, disse.

O coordenador fez ainda um convite a população para conhecer o local. “Faço o convite a toda população rio-branquense, aos empreendimentos, visitem o espaço do Sebrae. Aqui vai estar um time qualificado pra atender e já fazer esse pré-diagnóstico e encaminhar para um futuro atendimento de acompanhamento no próprio empreendimento”, finalizou.